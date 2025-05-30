В аду у латышей есть особый котёл: Валдис Затлерс поразмышлял о менталитете

Он сравнивает менталитет латышей с анекдотом про ад: «В аду есть один котел, который никто не охраняет – там варятся латыши! Они сами тянут друг друга внутрь, тем самым препятствуя прогрессу».

Порассуждал экс-президент и на тему растущей популярности авторитаризма в мире, заявив, что несмотря ни на что демократия лучше справляться с кризисами: «Это однозначно. Авторитарные системы, хотя и могут казаться эффективными в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе приводят к стагнации, поскольку они основаны на жестком контроле, а не на инициативе и творчестве общества».