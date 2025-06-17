Ужас в Ильгюциемсе: полиция забрала пятерых голодных детей у пьяной матери (Видео)

Когда они постучали в дверь квартиры, её открыл несовершеннолетний сын женщины, и сразу после этого из квартиры выскочили две собаки, которые укусили полицейского. В связи с укусами на место происшествия была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), и после осмотра медики приняли решение госпитализировать пострадавшего для прохождения обследования. В связи с произошедшим начат административный процесс за несоблюдение требований, установленных Законом о защите животных.

В квартире также находились четыре несовершеннолетние дочери женщины. В доме царил беспорядок, детям не была обеспечена еда. Для проверки состояния матери был проведен тест на алкоголь, который подтвердила состояние опьянение. Учитывая, что женщина не могла заботиться о своих пятерых детях, полицейские приняли решение вызвать на место еще одну бригаду NMPD для оценки состояния здоровья детей.

Во время осмотра медики установили, что у двоих детей повышена температура тела и требуется госпитализация. Остальные дети, поскольку мать не могла о них заботиться, были доставлены в безопасную среду — кризисный центр. Информация о ситуации также передана в службу социальной помощи и коллегам из отдела профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.