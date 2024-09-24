Уж лучше бы ковром прикрыли: как на Вантовом мосту дыры заделали. ФОТО

А тем временем дыры осыпающегося покрытия латают бог знает чем. Печальную картину сфотографировали и опубликовали очевидцы:

"Два мира на одной фотографии! Впереди «Солнечный камень», а под ногами...

Как видно на фото, дыры заложили листами фанеры. Неужели ответственные лица действительно думают, что это безопасно? Неужели должен произойти трагический случай, чтобы привести Вантовый мост в порядок, чтобы люди могли чувствовать себя в безопасности?", - пишут под фото.

Люди не верят тому, что видят и думают, что это монтаж или шутка.

"Лучше бы уж ковриком или куском линолеума прикрыли", - выдвигают рацпредложений знатоки.

А самые находчивые даже стали делать с фотографией мемы:

Piedāvāju vizualizāciju pagaidu risinājumam pic.twitter.com/5gLeTsuWZQ — Deniss Mihailovs (@Rubeno666) September 23, 2024

Напомним, что конкурс на ремонт Вантового моста завершился ничем в середине августа. Тогда Вилнис Кирсис объяснил это тем, что этот мост уникален и потому нет таких специалистов, которые имели бы опыт работы на похожих объектах.

Рижская дума обещала быть активнее, и изменив требования всё же найти тех, кто возьмется за реконструкцию Вантового моста в самое ближайшее время.