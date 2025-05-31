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Установил мигалку и пытался наехать на людей: водитель BMW шокировал жителей Иецавы

tv3.lv 31 мая, 2025 11:16

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Некий водитель BMW в Иецаве вздумал изображать из себя полицейского и установил на свой автомобиль проблесковые маячки. Включив "люстру", он попытался наехать на компанию молодежи, шедшую вдоль дороги. Они успели заснять этот момент на видео и переслали ролик настоящей полиции. Автомашину с незаконно установленными проблесковыми маячками стражи порядка вскоре нашли недалеко от места происшествия, сообщает программа Degpunktā.

У очевидцев возникли подозрения, что водитель пьян и, возможно, в этом причина его агрессивного поведения.

Дело передано Госполиции, в связи со случившимся начат административный процесс, так как зафиксирован факт оснащения автомашины элементами, аналогичными проблесковым маячкам оперативного транспорта. Передвижение по дорогам на таком транспорте считается серьезным нарушением.

Правилами дорожного движения запрещается участвовать в движении транспортным средствам, оснащенным спецоборудованием, из-за которого другие участники движения могут быть введены в заблуждение.

Можно сказать, что в последнее время не наблюдается тендеции к росту числа подобных нарушений. В среднем в год в поле зрения Госполиции оказывается примерно три случая, когда бывают замечены подобные транспортные средства. Эти самые транспортные средства могут быть сознательно оборудованы таким образом, а могут быть ввезены в Латвию из другой страны ЕС и куплены частным лицом, которое было не в курсе, что другие участники движения могут быть введены в заблуждение из-за этого.

Приобрести мигалку при желании очень просто - в интернет-магазинах она стоит около 20 евро. А вот штраф, который можно получить за имитацию транспортного средства оперативных служб, обходится намного дороже и, вероятно, заставит задуматься, нужно ли устраивать такие "представления" на дороге: сумма штрафа составляет от 140 до 430 евро.

Если на улице замечена автомашина, которая имитирует оперативный транспорт (соответствующим образом окрашена или оборудована проблесковыми маячками), об этом следует немедленно сообщить в полицию.

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