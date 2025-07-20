Усик победил Дюбуа нокаутом и стал трехкратным абсолютным чемпионом

Вечером 19 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу поблагодарить ребят, которые защищают нашу страну. Подразделения, которые защищают нашу Украину на линии фронта. Ребята, вы невероятны, вы позволяете мне сейчас быть здесь!» — объявил Усик на ринге на украинском.

«Абсолютный чемпион. Легенда. Наш», — прокомментировал победу Усика президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на ожидания, Усик не объявил о конце карьеры, повторив после своей победы, что в 38 лет — «еще молодой».

За свою карьеру Усик еще никогда не проигрывал на ринге.

Поединок-реванш начался активно — Дюбуа не пошел в наступление, Усик нанес сопернику несколько чувствительных ударов.

В начале третьего раунда Дюбуа начал активно наносить удары, но конец раунда остался все равно за Усиком.

В четвертом раунде Дюбуа снова нанес удар Усику ниже пояса (он уже поступал так во время их первой встречи).

В пятом раунде Усик дважды свалил Дюбуа на ринг. После второго падения британец уже не смог подняться и Усик триумфально его победил, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Что означает эта победа для Усика

В первом поединке Усика с Дюбуа, состоявшемся 26 августа 2023 года на стадионе во Вроцлаве (Польша), победил Усик.

Он отправил своего соперника в нокаут в девятом раунде. Но, несмотря на это, поединок вызвал жаркие споры.

Дело в том, что в пятом раунде Александр Усик упал на ринг после удара Дюбуа. Судья определил это как удар ниже пояса, хотя команда британца до сих пор считает, что это «чистый» удар и арбитр ошибся.

Развеять все сомнения должен был матч-реванш. Кроме этого, у поединка есть еще несколько интересных особенностей.

Оба спортсмена являются обладателями чемпионских поясов по версиям разных боксерских организаций. Усик — по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Дюбуа — чемпион по версии IBF.

Усик уже был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а затем еще раз — в сверхтяжелом весе.

В мае 2024 года он победил британца Тайсона Фьюри и собрал все четыре главных чемпионских пояса в сверхтяжелом весе — WBA, WBO, IBF и WBC. Так он стал первым за 20 лет абсолютным чемпионом по этой категории.

Но в июне 2024 года Усик должен был отказаться от титула IBF. Дело в том, что он не мог одновременно провести реванш с Фьюри и защитить этот титул в бою со следующим претендентом на пояс — хорватом Филиппом Хрговичем. Поэтому Усик добровольно отказался от пояса IBF.

Поэтому позже титула IBF провели отдельный бой — между Хрговичем и Дюбуа. И тогда победил Дюбуа — он нокаутировал соперника и стал новым чемпионом мира по версии IBF.

В новом поединке с Дюбуа Усик получил возможность снова получить пояс IBF и таким образом в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира по боксу.