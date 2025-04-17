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Ушёл на рыбалку и не вернулся: в Лиелупе утонул мужчина

© LETA 17 апреля, 2025 10:19

Новости Латвии 0 комментариев

При тушении лесного пожара в Тукумском районе спасатели обнаружили погибшего, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов о пожаре поступил около 7 утра в среду. Лесной покров выгорел на площади 300 квадратных метров. Служба сообщает, что полиция расследует причины инцидента.

Тем временем в Озолайнской волости Резекненского района загорелся одноэтажный жилой дом между подвалом и первым этажом, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека.

Спасатели также выехали на улицу Спикеру в Риге, где в торговом киоске горели бытовые вещи на площади два квадратных метра. В результате пожара пострадал человек, пытавшийся самостоятельно его потушить.

Кроме того, за последние 24 часа было потушено восемь лесных пожаров. Самый крупный из них — на Вентспилсском шоссе в Юрмале, где в прошлом году трава выгорела на площади в четыре гектара.

Тем временем в волости Межотне Бауского района из реки Лиелупе вытащили тело погибшего человека. В полиции поясняют, что в связи с данным инцидентом они получили информацию от женщины, муж которой ушел на рыбалку и не вернулся домой. Поиски человека были начаты немедленно. Вещи мужчины были найдены на берегу реки Лиелупе, однако сам мужчина был найден в реке без признаков жизни.

За последние 24 часа в службу поступило 67 вызовов — 19 по пожаротушению, 30 по спасательным операциям, однако 18 вызовов оказались ложными.
 

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