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Ушаков о мечети в Риге: «Не вижу никакой проблемы, 99,9% мусульман — хорошие люди»

TV24 19 января, 2025 12:49

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Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Нацобъединение) заявил, что в Латвии и Риге мечетям не место. Так он отреагировал на информацию о том, что проживающие в Латвии мусульмане хотят, чтобы в стране была построена первая мечеть. Это известие вызвало колоссальный скандал в публичной среде.

Свое мнение по этому вопросу высказал и бывший мэр столицы, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков ("Согласие") в программе Ziņu TOP.

Вот что он сказал в эфире:

"Если люди живут у нас с уважением к нашим традициям, образу жизни, в том числе, в первую очередь, к языку и всему остальному, я считаю, что нет никакой проблемы позволить им ходить в свою церковь.

99,9% мусульман - фантастически хорошие люди, это одна из крупнейших вер в мире. Есть доля процента, которая ведет себя вот так, как ведет, и это мы видим.

Это работа не для самоуправления - по борьбе с мечетями, а для ответственных служб: вылавливать этих людей и, соответственно, - в самолет и домой, но если люди честно живут, выполняют свою работу, они - часть нашего общества, [но] у них другие цвет кожи и вера, ограничивать их в хождении к себе в церковь... Я не вижу [причины]".

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