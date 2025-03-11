Упал и остался лежать на путях: поезд переехал мужчину в Вентспилсе

Согласно предварительной информации, мужчина переходил железнодорожные пути в неразрешённом месте на улице Курземес и в какой-то момент, возможно, из-за проблем со здоровьем, он упал. После падения мужчина, предположительно, остался лежать на рельсах, в результате чего на него наехал локомотив.

Мужчина получил травмы и с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Государственная полиция возбудила уголовное дело по данному инциденту и в настоящее время выясняет точные обстоятельства происшествия.