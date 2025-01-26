«Унизили так, что дальше некуда!» — пенсионерке отказали в помощи по уходу за лежачим мужем

"Я хочу помощи, я не могу его поднимать. Мне сказали, что ничего не полагается, потому что нас двое, мы должны ухаживать друг за другом, но я сказала, что не могу это делать", - жалуется Инта.

Единственный ребенок супругов уже скончался, внуки живут далеко от Екабпилса, поэтому Инта надеялась именно на отзывчивость социальной службы. Она хочет, чтобы работник по уходу, назначенный самоуправлением, приходил два раза в день помогать ей ухаживать за мужем за небольшую доплату с ее стороны или вообще без доплаты. Местные власти могут предложить уход за мужем согласно 4-му (самому интенсивному) уровню: 5 дней в неделю один раз в день. Эта услуга обошлась бы супругам в 100 евро в месяц. Для Инты, увы, это слишком дорого, причем за недостающий уход пришлось бы доплачивать еще кому-то.

"Почему хотят извести стариков?! Я чувствую, что меня унизили ниже некуда!" - горюет Инта.

Несмотря на трудности и мучения, она продолжает ухаживать за мужем сама. Пока Инта дала согласие на самое дешевое предложение социальной помощи: покупку продуктов дважды в неделю, за которую платит 25 евро в месяц. Женщина не хочет отправить Харийса в пансионат, так как считает, что это ей не по карману.

В разных самоуправлениях правила ухода на дому различаются. Местные власти Екабпилсского края сообщили, что конкретные жители не соответствуют критериям для получения бесплатной услуги.

Руководитель Екабпилсского краевого бюро ухода на дому Кристине Яудзема поясняет: "От платы за уход на дому освобождаются одинокие люди, у которых нет ни детей, ни внуков, ни супругов, а также те, кто имеет статус малоимущей семьи. Эта семья не соответствует ни одному критерию, чтобы им полагалась бесплатная услуга. Да, Инта была очень недовольна. Ее возмущение очень понятно и обоснованно".

Услуги на дому в крае обеспечивает Латвийский Красный Крест. Услуга по уходу 4-го уровня обходится самоуправлению примерно в 600 евро в месяц, поэтому софинансирование от клиента в размере 100 евро не так уж велико, заявили в самоуправлении.

"Платить сто евро - это ужас что такое! Раньше мы ничего не просили", - отреагировала на это Инта.

После того, как в ситуацию вмешалась редакция "Без табу", в самоуправлении пообещали снова связаться с Интой и постараться найти решение проблемы, которое было бы наилучшим для супругов.