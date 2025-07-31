«Un amore così grande»: блистательная четверка итальянских теноров даст первый концерт в Латвии

Это не просто концерт — это мощный синтез эмоций, страсти и красоты, которые воплощены в самом сердце итальянской музыкальной традиции. Вместо одного солиста вы услышите четырёх выдающихся исполнителей, каждый из которых — обладатель уникального тембра, сценического обаяния и безукоризненной вокальной школы.

Их голоса сольются в гармоничном многоголосии, чтобы подарить вам ту самую магию, которую невозможно передать словами — её можно только прочувствовать.

Мировая слава — теперь в Латвии

Созданный в 2018 году с целью показать величие итальянской вокальной культуры, квартет стремительно покорил международную сцену. За плечами у The Four Italian Tenors:

• 57 концертов в США в рамках триумфального тура

• Участие в крупнейших фестивалях Европы — Ohrid Festival в Македонии и Peter Dvorsky Festival в Чехии

• Совместные проекты с симфоническими оркестрами Турции, Болгарии и Казахстана

• Более 140 аншлаговых концертов по всему миру

Каждое их выступление — это живое театральное действие, выверенное по тембрам, дыханию и эмоции. Это концерт, после которого не хочется уходить.

Программа концерта “Un amore così grande”

Будут исполнены как великие арии оперной классики, так и жемчужины популярной итальянской песни. В программе:

• Nessun Dorma из «Турандот»

• Caruso, Granada, Funiculì Funiculà, Volare

• Арии из Риголетто, Любовного напитка, Арлезианки

• O Sole Mio, Torna a Surriento, Core ‘ngrato

• И, конечно, финальное a cappella исполнение Un amore così grande

Все композиции прозвучат в сопровождении симфонического оркестра, подготовленного по оригинальным партитурам специально под голоса квартета.

Почему стоит быть там?

• Вы услышите программу, которую уже покорила публику на трёх континентах

• Вместо одного солиста — четыре, каждый из которых мог бы сам стать хедлайнером

• Вы получите в 4 раза больше эмоций, глубины и силы звучания

• Это первый и пока единственный визит коллектива в Латвию

• И всё это — в одной из лучших летних площадок Прибалтики

Рекомендуем всем:

Любителям оперы, фанатам классики, тем, кто хочет впервые услышать настоящие итальянские голоса вживую, а также ценителям эстетики, драмы и великолепного исполнения. Этот вечер станет музыкальным событием года.

bilesuserviss.lv