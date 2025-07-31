«Un amore così grande»: блистательная четверка итальянских теноров даст первый концерт в Латвии

Это не просто концерт — это мощный синтез эмоций, страсти и красоты, которые воплощены в самом сердце итальянской музыкальной традиции. Вместо одного солиста вы услышите четырёх выдающихся исполнителей, каждый из которых — обладатель уникального тембра, сценического обаяния и безукоризненной вокальной школы.
Их голоса сольются в гармоничном многоголосии, чтобы подарить вам ту самую магию, которую невозможно передать словами — её можно только прочувствовать.
Мировая слава — теперь в Латвии
Созданный в 2018 году с целью показать величие итальянской вокальной культуры, квартет стремительно покорил международную сцену. За плечами у The Four Italian Tenors:
• 57 концертов в США в рамках триумфального тура
• Участие в крупнейших фестивалях Европы — Ohrid Festival в Македонии и Peter Dvorsky Festival в Чехии
• Совместные проекты с симфоническими оркестрами Турции, Болгарии и Казахстана
• Более 140 аншлаговых концертов по всему миру
Каждое их выступление — это живое театральное действие, выверенное по тембрам, дыханию и эмоции. Это концерт, после которого не хочется уходить.
Программа концерта “Un amore così grande”
Будут исполнены как великие арии оперной классики, так и жемчужины популярной итальянской песни. В программе:
• Nessun Dorma из «Турандот»
• Caruso, Granada, Funiculì Funiculà, Volare
• Арии из Риголетто, Любовного напитка, Арлезианки
• O Sole Mio, Torna a Surriento, Core ‘ngrato
• И, конечно, финальное a cappella исполнение Un amore così grande
Все композиции прозвучат в сопровождении симфонического оркестра, подготовленного по оригинальным партитурам специально под голоса квартета.
Почему стоит быть там?
• Вы услышите программу, которую уже покорила публику на трёх континентах
• Вместо одного солиста — четыре, каждый из которых мог бы сам стать хедлайнером
• Вы получите в 4 раза больше эмоций, глубины и силы звучания
• Это первый и пока единственный визит коллектива в Латвию
• И всё это — в одной из лучших летних площадок Прибалтики
Рекомендуем всем:
Любителям оперы, фанатам классики, тем, кто хочет впервые услышать настоящие итальянские голоса вживую, а также ценителям эстетики, драмы и великолепного исполнения. Этот вечер станет музыкальным событием года.