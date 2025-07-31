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«Un amore così grande»: блистательная четверка итальянских теноров даст первый концерт в Латвии

Редакция PRESS 31 июля, 2025 20:27

История и культура 0 комментариев

4 августа сцена Dzintaru koncertzāle превратится в настоящий храм итальянской музыки — туда выйдут четыре харизматичных, блистательных тенора: The Four Italian Tenors.

Это не просто концерт — это мощный синтез эмоций, страсти и красоты, которые воплощены в самом сердце итальянской музыкальной традиции. Вместо одного солиста вы услышите четырёх выдающихся исполнителей, каждый из которых — обладатель уникального тембра, сценического обаяния и безукоризненной вокальной школы.

Их голоса сольются в гармоничном многоголосии, чтобы подарить вам ту самую магию, которую невозможно передать словами — её можно только прочувствовать.

Мировая слава — теперь в Латвии

Созданный в 2018 году с целью показать величие итальянской вокальной культуры, квартет стремительно покорил международную сцену. За плечами у The Four Italian Tenors:

•          57 концертов в США в рамках триумфального тура

•          Участие в крупнейших фестивалях Европы — Ohrid Festival в Македонии и Peter Dvorsky Festival в Чехии

•          Совместные проекты с симфоническими оркестрами Турции, Болгарии и Казахстана

•          Более 140 аншлаговых концертов по всему миру

Каждое их выступление — это живое театральное действие, выверенное по тембрам, дыханию и эмоции. Это концерт, после которого не хочется уходить.

Программа концерта “Un amore così grande”

Будут исполнены как великие арии оперной классики, так и жемчужины популярной итальянской песни. В программе:

•          Nessun Dorma из «Турандот»

•          Caruso, Granada, Funiculì Funiculà, Volare

•          Арии из Риголетто, Любовного напитка, Арлезианки

•          O Sole Mio, Torna a Surriento, Core ‘ngrato

•          И, конечно, финальное a cappella исполнение Un amore così grande

Все композиции прозвучат в сопровождении симфонического оркестра, подготовленного по оригинальным партитурам специально под голоса квартета.

Почему стоит быть там?

•          Вы услышите программу, которую уже покорила публику на трёх континентах

•          Вместо одного солиста — четыре, каждый из которых мог бы сам стать хедлайнером

•          Вы получите в 4 раза больше эмоций, глубины и силы звучания

•          Это первый и пока единственный визит коллектива в Латвию

•          И всё это — в одной из лучших летних площадок Прибалтики

Рекомендуем всем:

Любителям оперы, фанатам классики, тем, кто хочет впервые услышать настоящие итальянские голоса вживую, а также ценителям эстетики, драмы и великолепного исполнения. Этот вечер станет музыкальным событием года.

bilesuserviss.lv

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