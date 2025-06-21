Умерла актриса Валентина Талызина

«Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной — огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра. О месте и времени прощания будет сообщено отдельно», — говорится в сообщении театра.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. С 1952 по 1954 год она училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института. В 1958 году Талызина окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского в Москве. В том же году она начала играть в Государственном академическом театре имени Моссовета.

В кино Талызина дебютировала в 1963 году, исполнив роль следователя-практиканта Инны в фильме Леонида Аграновича и Владимира Семакова «Человек, который сомневается». Среди ее самых известных работ в кино — «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или с легким паром».