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Умерла актриса Евгения Добровольская

© Meduza.io 12 января, 2025 07:54

История и культура 0 комментариев

Умерла актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская.

Добровольской было 60 лет. О ее смерти сообщил МХТ имени Чехова. В театре добавили, что в последний год она «боролась с тяжелой болезнью», но «при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны».

«Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем», — говорится в сообщении.

Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии «Современник-2», а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Она снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, в числе которых ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «32 декабря», «Пока не выпал снег», «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериал «Королева Марго».

В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м — народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске и на фестивале «Виват кино России!». В 2008 году Добровольская получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Артистка».

(Фото -  Wikimedia.)

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