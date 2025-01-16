Умер режиссер Дэвид Линч

Линчу было 78 лет. В августе 2024 года режиссер рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких и он перестал выходить из дома.

"Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра, - говорится в сообщении. - Но, он бы на это сказал: смотрите не на дырку, а на бублик".

Дэвид Линч — один из важнейших классиков авторского кино. Отличительными чертами его фильмов являются сюрреалистичность и множество различных трактовок.

Массовому зрителю Линч известен, в первую очередь, как создатель телесериала «Твин Пикс», вышедшего в начале 1990-х годов и оказавшего огромное влияние на дальнейшее развитие индустрии сериалов. В 2017 году Линч снял продолжение сериала — «Твин Пикс: Возвращение»; это стало его последней работой.

Среди других известных работ Линча — «Малхолланд Драйв», «Человек-слон», «Синий бархат», «Шоссе в никуда». Линч — лауреат «Оскара», «Золотой пальмовой ветви» и «Золотого льва».