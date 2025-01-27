Умер поэт Янис Петерс

Петерса называли «поэтом с чувством миссии и врожденным талантом дипломата». Он один из тех, о ком мы думаем, когда говорим о восстановлении независимости Латвии, и он вложил в наши руки бесчисленное количество красивых стихов и песенных слов, от которых на глаза наворачиваются слезы...

Раймонд Паулс, который многие годы дружил с Петерсом, откликнулся на смерть друга.

Латвийцы близко к сердцу приняли уход Яниса Петерса. В соцсети люди выражают соболезнования близким и делятся своими переживаниями.

-Янис Питерс ассоциируется у меня с зарождением Народного фронта. Выдающаяся личность.

Земля пухом...

-Великий человеком ушел из жизни, Личность...

-На этот раз, должен сказать, - огромное чувство потери. Неизмеримое. Божий порядок и воля. Бессмертие написанного, напечатанного, спетых песен. Любовь народа. Мир душе поэта. Соболезнования близким, родным по духу, друзьям.

-Я имел честь и счастье знать Поэта более 40 лет. Пусть путь в вечность будет светлым