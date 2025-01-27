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Умер поэт Янис Петерс

Редакция PRESS 27 января, 2025 17:45

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В возрасте 85 лет ушел из жизни выдающийся латвийский поэт, выдающийся государственный служащий и дипломат Янис Петерс, сообщает ЛТВ. Выражаем глубокие соболезнования близким и поклонникам его таланта!

Петерса называли «поэтом с чувством миссии и врожденным талантом дипломата». Он один из тех, о ком мы думаем, когда говорим о восстановлении независимости Латвии, и он вложил в наши руки бесчисленное количество красивых стихов и песенных слов, от которых на глаза наворачиваются слезы...

Раймонд Паулс, который многие годы дружил с Петерсом, откликнулся на смерть друга.

Латвийцы близко к сердцу приняли уход Яниса Петерса. В соцсети люди выражают соболезнования близким и делятся своими переживаниями.
-Янис Питерс ассоциируется у меня с зарождением Народного фронта. Выдающаяся личность.
Земля пухом...
-Великий человеком ушел из жизни, Личность...
-На этот раз, должен сказать, - огромное чувство потери. Неизмеримое. Божий порядок и воля. Бессмертие написанного, напечатанного, спетых песен. Любовь народа. Мир душе поэта. Соболезнования близким, родным по духу, друзьям.
-Я имел честь и счастье знать Поэта более 40 лет. Пусть путь в вечность будет светлым

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В 80-ю годовщину освобождения Освенцима в Польше вспоминают жертв Холокоста. В России — о снятии блокады Ленинграда

Важно 21:17

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В Польше проходят памятные мероприятия в день 80-летия со дня освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Почтить память приехали выжившие узники концлагеря, а также высокопоставленные представители более 50 стран мира, в том числе король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Россия в этом году в мемориальной программе не участвует сообщает ББС.

В Польше проходят памятные мероприятия в день 80-летия со дня освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Почтить память приехали выжившие узники концлагеря, а также высокопоставленные представители более 50 стран мира, в том числе король Великобритании Карл III, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Россия в этом году в мемориальной программе не участвует сообщает ББС.

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2-3 евро за въезд в Ригу: цена бесплатного общественного транспорта от Айнара Шлесерса

Выбор редакции 20:41

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В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

В преддверии предстоящих муниципальных выборов депутат и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс выступил с амбициозными обещаниями — сделать общественный транспорт Риги бесплатным. Вот только откуда взять деньги на эти цели? Политик предлагает собирать с жителей других самоуправлений, приехавших в столицу на личном транспорте.

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Звезду полиции Китая — собаку породы корги — лишили премии за сон на рабочем месте

Важно 20:37

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Первая в Китае полицейская собака породы корги Фу Цзай стала интернет-сенсацией как благодаря своим достижениям, так и недавним неприятностям на работе. Маленький, но решительный сотрудник полиции лишился премии по итогам года за то, что спал на рабочем месте и мочился в свою миску с едой, что вызвало как веселье, так и сочувствие в китайских социальных сетях, сообщает евроньюз.

Первая в Китае полицейская собака породы корги Фу Цзай стала интернет-сенсацией как благодаря своим достижениям, так и недавним неприятностям на работе. Маленький, но решительный сотрудник полиции лишился премии по итогам года за то, что спал на рабочем месте и мочился в свою миску с едой, что вызвало как веселье, так и сочувствие в китайских социальных сетях, сообщает евроньюз.

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«Эвика, научись писать по-латышски!» Поздравление премьера вызвало смех в соцсетях

Важно 20:29

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Поздравление Эвики Силини с Днем международного признания вызвало очередную волну шуток в соцсетях, пишет "Неаткарига". В своем поздравлении Силиня написала: «Поздравляю всех граждан с днем международного признания Латвийской республики, или днем де-юре!».

Поздравление Эвики Силини с Днем международного признания вызвало очередную волну шуток в соцсетях, пишет "Неаткарига". В своем поздравлении Силиня написала: «Поздравляю всех граждан с днем международного признания Латвийской республики, или днем де-юре!».

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Рассылал малолетним порнографию и использованные презервативы: в ФИДЕ скандал с латвийским шаматистом

Важно 20:16

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 12 лет дисквалификацию латвийского шахматиста Андрея Стребкова, дисквалифицированного за серьезные нарушения Кодекса этики, сообщает LETA.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 12 лет дисквалификацию латвийского шахматиста Андрея Стребкова, дисквалифицированного за серьезные нарушения Кодекса этики, сообщает LETA.

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Какие они оккупанты? Завтра Росликов лично встретится с начальником Латгальского регионального управления Госполиции, чтобы потребовать объяснений

Новости Латвии 20:04

Новости Латвии 0 комментариев

Завтра в 12:00 в городе Даугавпилс, состоится встреча Алексея Росликова с начальником Латгальского регионального управления Госполиции. Как уже сообщал press.lv, работники этого ведомства написали коллективное письмо,  при помощи которого хотели обратить внимание на действия начальника Гундарса Тропса.

Завтра в 12:00 в городе Даугавпилс, состоится встреча Алексея Росликова с начальником Латгальского регионального управления Госполиции. Как уже сообщал press.lv, работники этого ведомства написали коллективное письмо,  при помощи которого хотели обратить внимание на действия начальника Гундарса Тропса.

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Некоторым людям следовало бы мыслить шире: владельцы кафе Mr.Blinčiks объяснили использование русского языка в соцсетях

Важно 20:00

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Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

Когда блинное кафе Mr.Blinčiks обвинили в использовании русского языка при коммуникации в соцсетях, администраторы страницы посоветовали хейтарам "мыслить шире".

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