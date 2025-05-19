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Умер легендарный хореограф Юрий Григорович

© Meduza.io 19 мая, 2025 13:14

История и культура 0 комментариев

Scapix/ RUSSIA-BALLET/BENOIS REUTERS/Denis Sinyakov

Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет, пишет "Медуза".

Юрий Григорович — один из важнейших хореографов ХХ века, народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней и двух орденов Ленина.

В 1940-1950-е годы Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. С 1964 года он стал главным балетмейстером Большого театра в Москве. На этом посту Григорович проработал до 1995 года. С 2008 года он был штатным хореографом Большого театра.

На сцене Большого театра Григорович поставил восемь оригинальных балетов, в том числе «Каменный цветок» (1959), «Щелкунчик» (1966), «Спартак» (1968), «Иван Грозный» (1975), «Ромео и Джульетта» (1979).

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Важно 17:06

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