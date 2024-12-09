Дерусификаторы возмущены: посол Великобритании тоже позволяет себе говорить в Латвии по-русски

Портал LSM еще в июне опубликовал статью, где было сказано, что посол Пол Браммелл побывал в Даугавпилсе, где общался «на весьма приличном русском».

По-видимому, с появлением новости о Робинсоне этот материал полугодовой давности заиграл новыми красками, поскольку в соцсетях снова возмутились.

"Какая-то непреодолимая любовь у послов пришла в этом году к русскому языку. (Только не латышский язык, на нем едва могут связать несколько слов.)", - высказался Марис Антоневич.

"Довольно отвратительно. Вместо того, чтобы из уважения сказать что-то по-латышски, лезет к оккупантам без мыла", - возмущается другой комментатор.

Не оставила "новость" без внимания и Лиана Ланга.

«Проходят века, а представители больших стран, бывших колонистов и стран-завоевателей до сих пор не в состоянии научиться уважению к языку и лингвистическому самоопределению малых наций. Позор!», - написала она в соцсети.