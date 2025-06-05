Украина ждёт возвращения беженцев из ЕС, но не будет на них давить

В условиях, когда тотальная война России против Украины длится уже четвёртый год, власти пересматривают свою стратегию, как сохранить тесные связи с соотечественниками, которые были вынуждены бежать за границу, и как мотивировать их вернуться.

Около 4,8 миллиона украинцев получили временную защиту в Европе с тех пор, как Россия начала своё полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Изначально планировалось, что временный механизм защиты будет действовать три года, но в среду Еврокомиссия предложила продлить этот статус до марта 2027 года.

Чем дольше люди остаются за границей, тем сложнее вернуть их домой, признаёт Алексей Чернышов, вице-премьер-министр Украины, который также возглавляет недавно созданное министерство национального единства.

Одна из задач нового ведомства – поддерживать тесные связи с диаспорой в Европе.

"Чем дольше продолжается война, тем больше украинцев интегрируется в общества других стран", – отметил он.

"Поэтому даже во время войны мы хотим поддерживать связи с нашими гражданами. Мы хотим обратиться к ним и сказать, что все одинаково важны для Украины. Нам нужен ваш вклад [в развитие страны], не только вклад конкретный, материальный, но даже эмоциональный", – пояснил Чернышов.

Вы должны быть интегрированы в украинскую жизнь. Вы должны думать об Украине. Неважно, рассматриваете ли вы возможность возвращения или не рассматриваете её вовсе. Важно, чтобы вы сохранили свою идентичность и были в курсе украинской повестки дня. - Алексей Чернышов, министр национального единства.

Теперь Киев надеется перестроить свою стратегию с помощью так называемых "Центров единства", информационных хабов, которые были открыты за рубежом. Эти многофункциональные центры будут предоставлять перемещённым украинцам различные услуги, включая юридические, психологические, образовательные и культурные, чтобы облегчить их интеграцию в ЕС.

Вместе с тем они также будут способствовать их добровольному возвращению в Украину, как только для этого сложатся благоприятные условия.

Еврокомиссия поддержала эту инициативу, объявив о продлении срока действия схемы временной защиты.

По словам Чернышова, теперь у украинцев в ЕС есть ясная перспектива на ближайшие 20 месяцев, чтобы планировать свою жизнь. В то же время Киев надеется, что инициатива "Центры единства" также поможет людям задуматься о возвращении на родину.

Это, по признанию Чернышова, будет зависеть, прежде всего, от ситуации на фронтах и бомбёжек в тылу. Украинцы переехали не в поисках лучшей жизни, повторил он: "Они бежали от войны, и мы должны всегда об этом помнить".