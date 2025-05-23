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Украина предложила Евросоюзу финансировать ВСУ напрямую

© Deutsche Welle 23 мая, 2025 11:00

Мир

Министр финансов Украины на саммите G7 предложил интегрировать украинскую армию в систему обороны Европы и финансировать ее за счет расходов на оборону, предусмотренных обязательствами стран ЕС перед НАТО.

Министр финансов Украины Сергей Марченко на саммите финансового блока стран "большой семерки" (G7) в Канаде предложил странам Евросоюза с 2026 года принять участие в финансировании Вооруженных сил Украины. Об этом написал сам Марченко на своей странице в Facebook.

Киев предлагает интегрировать ВСУ в оборонную систему Европы, заявил украинский министр. Он отметил, что Украине это позволит, в частности, сохранить финансовую стабильность в 2026 году и в дальнейшем. ЕС же сможет обезопасить себя от потенциальной российской агрессии, "ведь у украинской армии есть весь необходимый для этого опыт", отметил Марченко.

"Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО", - считает глава Минфина Украины.

Марченко также написал, что получил от партнеров "четкие сигналы" о том, что поддержка Украины будет продолжаться.

По итогам того же саммита, который прошел на канадском курорте Банф недалеко от Калгари, министры финансов стран "семерки" выпустили совместное заявление, пригрозив Москве ужесточением санкций в случае, если та продолжит отказываться от прекращения огня в Украине.

В G7 также осудили продолжающуюся агрессию РФ и заявили, что "любая организация, поддерживающая Россию во время конфликта", будет исключена из контрактов на восстановление Украины.

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