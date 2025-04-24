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Укладывал мальчиков спать в своей комнате: арестован кандидат в депутаты

© LETA 24 апреля, 2025 16:07

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Государственная полиция по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками задержала представителя спортивного клуба "Babīte", а суд дал санкцию на его арест, сообщила в среду программа Латвийского телевидения "Панорама".

В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли в минувшие выходные, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.

События, которые привели к задержанию представителя клуба, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере. Из разговора они узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба, и забили тревогу. Один из родителей рассказал "Панораме", что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба.

Родители пострадавших детей рассказали, что ранее представитель спортивного клуба "Babīte" пользовался их доверием. Им также было известно, что он женат.

ЛТВ сообщило, что задержанный баллотируется на предстоящих муниципальных выборах.

Из заявления отделения Латвийского объединения регионов (ЛОР) в Марупском крае стало известно, что задержанный - Гиртс Йеске, который входит в список кандидатов ЛОР на выборах в этом самоуправлении.

ЛОР заявило, что обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить Йеске из списка. Партия подчеркнула, что Йеске не является членом ЛОР, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. ЛОР также выразило надежду на тщательное и быстрое расследование этого случая.

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