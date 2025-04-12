Reuters также сообщает, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог не согласен с этим требованием. По данным агентства, Келлог сказал президенту США, что Украина готова обсуждать некоторые условия, касающиеся этих территорий, но она "никогда не согласится в одностороннем порядке полностью передать контроль над этими регионами России".

В интервью журналу Times, которое было опубликовано 11 апреля, Келлог предложил разделить послевоенную Украины на три зоны ответственности: Россия будет контролировать те территории, которые она захватила на данный момент, европейский контингент будет размещен на украинских территориях к западу от Днепра, на остальной части Украины будет присутствовать только ВСУ. Предполагается также создание демилитаризованной буферной зоны шириной около 30 км.

Новых уступок территории России, по словам Келлога, не предполагается, но де-факто контроль Москвы над захваченными регионами будет признан.

Позже Келлог обвинил Times в искажении его слов о "разделе Украины".

"Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США)", - заявил спецпредставитель Трампа.

Специальный посланник презиента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным - это уже третья подобная встреча в попытке заставить Кремль согласиться на полное прекращение огня в Украине.

Уиткофф, который настаивает на том, чтобы Кремль согласился на перемирие, первоначально встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. Встреча прошла на фоне растущих вопросов о готовности Путина прекратить более чем трехлетнюю войну.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "Россия должна двигаться" к прекращению войны, "ужасной и бессмысленной".

Украина одобрила предложение США о прекращении огня, но Россия фактически заблокировала его, выдвинув многочисленные условия.

Европейские правительства обвинили Путина в том, что он тянет время.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в преддверии переговоров, что "прорывов не ожидается", добавив, что "процесс нормализации отношений продолжается".

"Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с Соединенными Штатами для затягивания переговоров о войне в Украине, что говорит о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в серьезных мирных переговорах по прекращению войны", - говорится в оценке Института изучения войны, вашингтонского аналитического центра, опубликованной в четверг.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон по-прежнему привержен достижению мирного соглашения, несмотря на то, что прошло уже четыре недели с момента внесения предложений о прекращении огня.

"Это динамика, которая не будет решена военным путем. Это мясорубка", - сказала Брюс, добавив, что "ничего больше нельзя обсуждать, пока не прекратится стрельба и убийства".