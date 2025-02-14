Угрозы нет: повышения уровня радиации после атаки по Чернобыльской АЭС в Латвии не наблюдается

Центр радиационной безопасности ГСОС в пятницу получил через систему Международного агентства по атомной энергии сведения о зарегистрированном налете российских беспилотных летательных аппаратов на территорию Чернобыльской АЭС, в результате чего была поражена находящаяся на территории АЭС оборонная конструкция, обеспечивающая защиту корпуса поврежденного 4-го реактора.

Уровень радиации на территории Чернобыльской АЭС остается неизменным и постоянно контролируется. Центр радиационной безопасности ГСОС отмечает, что в круглосуточном режиме следит за измерениями станций радиационного мониторинга в Латвии и других странах, а также за ходом событий. Повышенного уровня радиации в Латвии не констатировано, и угрозы в связи с конкретной ситуацией не существует, отметили в Центре радиационной безопасности ГСОС.

Как сообщалось, российский ударный дрон попал в щит, установленный для ограничения распространения радиации с Чернобыльской АЭС, заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что уровень радиации не увеличился.

"Минувшей ночью российский беспилотник с мощной боеголовкой ударил по щиту, защищающему мир от радиации из разрушенного четвертого реактора Чернобыльской АЭС", - заявил Зеленский.

В результате удара дрона щит был поврежден и начался пожар, который был потушен, сообщил президент.

"Единственной страной в мире, которая атакует такие объекты, оккупирует атомные электростанции и воюет, не считаясь с последствиями, является современная Россия", - добавил Зеленский.

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) также сообщило об ударе по объекту и отметило, что "уровень радиации как внутри, так и снаружи по-прежнему нормальный и стабильный". МАГАТЭ также опубликовало снимки загоревшегося после столкновения дрона.