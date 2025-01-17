Убийство 9-летней украинки в Саксонии: подсудимый молчит

В земельном суде в городе Хемниц на востоке Германии начался процесс по делу об убийстве девятилетней украинки Валерии в федеральной земле Саксония, совершенном летом 2024 года. на первом заседании подсудимый - 37-летний гражданин Молдовы - хранил молчание, сообщает в пятницу, 17 января, агентство AFP. По данным следствия, в начале июня прошлого года вероятный убийца заманил Валерию, когда та шла в школу, в свою машину, а затем задушил ее в лесном массиве недалеко от города Дёбельн.

В обвинительном заключении говорится, что девочка хорошо знала этого мужчину и доверяла ему. Поэтому он воспользовался беспомощностью и беззащитностью девятилетнего ребенка, не ожидавшего нападения. У подсудимого были непродолжительные близкие отношения с ее матерью, и, после того как женщина решила разорвать эти связи, он захотел отомстить ей. Прокуратура квалифицировала это как "низменные мотивы".

В 2022 году, в результате полномасштабной войны РФ против Украины, Валерия вместе с матерью переехала в Германию. Отец девочки по-прежнему находится в Украине. Родители погибшего ребенка выступают соистцами в судебном процессе, в первый день которого были допрошены несколько свидетелей. До 31 января назначены еще три слушания по этому делу.

Тело Валерии обнаружили более чем через неделю после убийства

В последний раз Валерию видели в живых 3 июня 2024 года, когда она шла в школу. Руководство школы не уведомило мать об отсутствии девочки. Ее исчезновение обнаружили лишь во второй половине дня, когда девочка не вернулась домой. Сначала поисками Валерии занялась мать. Вечером того же дня она обратилась в полицию.

В поисковой операции участвовали более 400 полицейских из федеральных земель Саксония и Саксония-Анхальт. Они прочесали реку Мульде и опросили местных жителей. В операции были задействованы специально обученные собаки, вертолет и водолазы. Местные жители создали и собственные поисковые группы.

Тело девочки было найдено 11 июня - как сообщила глава инспекции уголовной полиции Хемница Манди Кюршнер (Mandy Kürschner), в лесном массиве между населенными пунктами Хермсдорф и Малитш. "Тело находилось на удалении от любых лесных троп, далеко в зарослях", - сказала Кюршнер. По сообщению прокуратуры, именно на этом месте и было совершено преступление. Подозреваемый был задержан чешской полицией в конце июня в одном из ресторанов в Праги. Позже он был передан Германии и взят под стражу местными властями.