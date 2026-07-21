Количество пятен, которое остаётся на Солнце в этот момент, может показать, насколько мощным окажется следующий цикл. Причём прогноз удастся получить примерно за шесть или семь лет до его пика.

Предварительные расчёты показывают, что следующий, 26-й солнечный цикл может оказаться умеренным. Ожидаемое количество пятен оценивают примерно в 100-120. Это сопоставимо с нынешним циклом или даже немного слабее его.

Однако точнее учёные смогут сказать примерно через два года, когда нынешний цикл достигнет найденной точки выключения. Тогда расчёты будут основаны уже не на предположениях, а на прямых наблюдениях.