Активность нашей звезды меняется примерно каждые 11 лет. Количество солнечных пятен сначала растёт, затем уменьшается, а магнитное поле Солнца меняет направление. Именно активные области могут вызывать мощные вспышки и выбросы вещества, способные влиять на спутники, связь, навигацию и электросети.
До сих пор точно предсказывать силу следующего солнечного цикла было сложно. Каждый из них ведёт себя по-разному: одни оказываются спокойнее, другие устраивают Земле яркие полярные сияния и серьёзные магнитные бури.
Теперь исследователи обратили внимание на особую точку. В этот момент активные солнечные области опускаются ниже примерно 15 градусов широты, ближе к экватору звезды. После этого самые сильные события прекращаются не постепенно, а почти резко.
Количество пятен, которое остаётся на Солнце в этот момент, может показать, насколько мощным окажется следующий цикл. Причём прогноз удастся получить примерно за шесть или семь лет до его пика.
Предварительные расчёты показывают, что следующий, 26-й солнечный цикл может оказаться умеренным. Ожидаемое количество пятен оценивают примерно в 100-120. Это сопоставимо с нынешним циклом или даже немного слабее его.
Однако точнее учёные смогут сказать примерно через два года, когда нынешний цикл достигнет найденной точки выключения. Тогда расчёты будут основаны уже не на предположениях, а на прямых наблюдениях.
Причина такого поведения может скрываться во вращении Солнца. Разные его широты движутся с разной скоростью, закручивая магнитные поля и накапливая энергию. Но возле экватора эта разница становится слабее, и механизм, питающий самые мощные выбросы, перестаёт работать.
Похожий метод уже однажды показал, что нынешний солнечный цикл будет активнее многих ранних прогнозов. Позже Земля действительно пережила сильнейшие за два десятилетия геомагнитные бури, а северное сияние увидели там, где оно обычно почти не появляется.
Теперь у человечества может появиться не просто прогноз солнечной погоды, а настоящее предупреждение за несколько лет до того, как звезда войдёт в очередной неспокойный период.
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