У латвийской оперной дивы Элины Гаранчи проблемы со здоровьем: СМИ

«Дорогие друзья и поклонники, к сожалению, из-за проблем со здоровьем, которые сейчас обострились, мне пришлось отказаться от выступления в опере «Парсифаль» в Берлине. Я приношу глубочайшие извинения за неудобства и разочарование, которые такие изменения могут причинить как моим замечательным поклонникам и поклонницам, так и моим коллегам из Берлинской государственной оперы. Это было нелегкое решение. Но мне пришлось его принять, чтобы поправиться и вернуться еще сильнее», — поделилась тревожной новостью великая оперная певица Элина Гаранча.

Брат оперной певицы Янис Гаранчс рассказал, что произошло на самом деле.

«Элина сейчас находится в больнице, но все идет хорошо. Не волнуйтесь! У Элины временное обострение, которое помешало ей выступать. Эти проблемы со здоровьем нужно было решать, поэтому потребовалось медицинское вмешательство. Элина прошла необходимые процедуры, и теперь ей понадобится период восстановления», — сказал Гаранчс.

ФОТО press.lv