Туроператоры: путевки на пасхальные каникулы почти распроданы

Лиана Пудуле-Индане, менеджер по продажам латвийского туроператора SIA «Novatours», рассказала, что на данный момент туристическое предложение на весенние праздники полностью или почти полностью распродано, в зависимости от направления. Она отметила, что туроператор доволен продажами, которые аналогичны прошлогодним результатам.

Наибольшим спросом в данный момент у наших туристов пользуются поездки на Тенерифе и в Турцию.

С конца апреля начнутся туры в Малагу, на Кипр и Крит. Из этих направлений только на Крите есть пока свободные места на весенние каникулы.

Председатель правления туристического оператора SIA «Tez Tour» Роландс Биргелис сообщил, что на данный момент 95% доступных компании туров на Пасху и майские праздники проданы. Он предсказал, что в конечном итоге все места будут распроданы, поскольку есть люди, которые покупают поездки в последнюю минуту.

Биргелис добавил, что в этом году самыми популярными направлениями во время пасхальных праздников являются Турция, а также греческие острова.