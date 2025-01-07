Тщательно выстроенный график отпусков рухнул: работники неотложки очень злы на airBaltic

"Каждый год мы ждем распродажу от airBaltic и начинаем планировать отпуска для медиков бригады на весь 2025 год, ведь оперативную работу нужно организовывать очень точно - только 10% персонала могут быть в отпуске в один день. Весь наш тщательно выстроенный график отпусков рухнул, как карточный домик. Спасибо!" - написал работник Рафаэль.

Katru gadu sagaidām @airBaltic izpārdošanu un tad sākam plānot brigādes mediķiem atvaļinājumus, visam 2025gadam, jo operatīvo darbu jāplāno ļoti precīzi tikai 10% katru dienu var būt atvaļinājumā no staffa. Viss mūsu smalkais atvaļinājuma grafiks SABRUKA kā kāršu namiņš. Paldies! — Rafaels (@shiskins) January 3, 2025

В комментариях люди выражали сочувствия и посоветовали работникам отправится в отпуск по странам Балтии. Причем лучше всего пешком, потому что и с поездами в нашей стране ситуация тоже как-то не очень.

2 января airBaltic сообщила, что отменяет летние рейсы из Риги по маршрутам: в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гётеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье, Ставангер. Из Таллина отменяются рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса — в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив, Валенсию, а из Тампере — в Родос.