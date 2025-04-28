Тренер по гребле долго присваивал деньги и товары для воспитанников: СМИ

Параллельно Министерство образования и науки хочет укрепить знания руководителей образовательных учреждений по вопросам права и этики.

Дело о нарушениях закона в рижской спортивной школе "Ридзене" Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало пять лет назад.

Согласно данным следствия и обвинения, тренер по гребле Райво Аглениекс присваивал средства в течение трех лет. Эпизодов много. Например, в 2018 году он получил на свой банковский счет 1500 евро от департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. Это были суточные для пяти воспитанников за участие в учебной тренировке в Австрии.

Один из молодых спортсменов в Австрию не поехал, остальным тренер велел расписаться, не сказав, за что, а деньги присвоил.

Аналогичным образом Райво Аглениекс поступил с перечислениями Латвийской федерации каноэ на общую сумму 11 000 евро, предназначенными для учебных тренировок воспитанников в Испании, Польше и соревнованиях в Италии, Чехии, Португалии.

До детей не доходили и товары. В 2019 году неоднократно и зимой, и весной тогдашний исполняющий обязанности директора спортивной школы и отец тренера Айгарс Аглениекс отправлял сына Райво получать в магазине одежду - спортивные брюки, куртки, шапки и спортивные перчатки. Все это Райво присвоил, а его отец подделал накладные, указав в качестве получателя другого тренера и поручив ему расписаться.

По схожей схеме тренеру через отца незаконно досталось и спортивное питание. Райво Аглениекс на телефонные звонки "De facto" не ответил, а второй обвиняемый не пожелал дать комментариев по существу.

(Lsm.lv)