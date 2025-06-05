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Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

© BBC 5 июня, 2025 10:23

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки и ограничениях на въезд граждан еще семи стран.

Как сообщает Белый дом, въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет вступит в силу с 9 июня.

Частично ограничен въезд в США граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Венесуэлы и Туркменистана.

В видеообращении по случаю подписания указа Дональд Трамп сказал, что многие иностранцы, приезжающие в США из стран, где нельзя как следует проверить ходатайствующего о визе, а также те, кто живет в США с просроченной визой, представляет угрозу для страны.

«В XXI веке мы видели теракт за терактом, совершенный иностранцами с просроченными визами, из опасных мест по всему миру», — сказал Трамп.

По словам Трампа, в первый же день своего нового президентского срока он поручил госсекретарю проанализировать, какие регионы представляют в этом отношении наибольшую угрозу для США и какие нужно ввести ограничения.

«Все очень просто: мы не можем допускать свободную миграцию из стран, где мы не можем уверенно и достоверно проверять тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты», — пояснил Трамп.

Президент пообещал, что черный список будет пересматриваться: если в каких-то странах ситуация улучшится, ограничения будут смягчены, и наоборот — в список могут быть добавлены и новые государства.

Дональд Трамп вводил запрет на въезд граждан некоторых стран еще на первом своем сроке — это было одно из первых его решений на президентском посту в 2017 году.

Тогда Трамп отказал в праве пересекать границу США гражданам Ливии, Сирии, Йемена и Сомали. Позже в список добавили Северную Корею, Венесуэлу и Чад.

Этот запрет много раз оспаривался в судах, модифицировался, но в итоге устоял — Верховный суд США большинством в один голос признал его соответствующим Конституции.

Корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон сказал Би-би-си, что администрация Трампа раньше говорила, что работает над указом о запрете на въезд для граждан разных стран, и потому неожиданностью его подписание не стало.

«Вопрос в том, устоит ли он в судах», — Мейсон уверен, что иски обязательно будут, как и в случае с указом 2017 года.

Демократы возмущены

Некоторые из политиков из Демократической партии немедленно осудили Трампа за новый «ковровый» запрет на въезд по признаку гражданства.

«Этот запрет — расширенный по сравнению с запретом на первом сроке Трампа — только углубит нашу изоляцию на мировой арене, — написала в соцсетях конгрессмен Прамила Джайапал. — Запрещать въезд целой группе людей потому что тебе не нравится состав или действия властей их страны — это наказание не по адресу».

Другой конгрессмен от Демократической партии, Дон Байер, заявил, что Трамп предал идеалы отцов-основателей Соединенных Штатов.

«Предрассудки и нетерпимость Трампа, из-за которых он запрещает людям въезд в США, не делают нашу жизнь безопаснее — они просто раскалывают нас и подрывают наши позиции как мирового лидера», — написал Байер в соцсетях.

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