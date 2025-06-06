Трамп угрожает продать Tesla

Об этом сообщил представитель Белого дома.

Трамп купил свою красную Tesla в начале этого года, чтобы продемонстрировать свою поддержку Маску. Однако на этой неделе они поссорились, когда Маск раскритиковал законопроект Трампа о долгах для сервиса обмена сообщениями X, назвав его «отвратительной мерзостью». Трамп, в свою очередь, пригрозил прекратить государственные субсидии компаниям Маска.

Акции Tesla упали на 14 процентов в четверг после публичного столкновения Трампа и Маска. Цена акций компании восстановилась в пятницу.

Президент Трамп объявил о своем желании поддержать компанию Илона Маска и намерении купить Tesla лишь в начале марта.