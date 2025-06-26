Трамп: Россия не будет атаковать НАТО, пока я президент

По словам источников, многие европейские лидеры, «понимая, что лесть — очень эффективный путь к сердцу Трампа», на закрытом заседании саммита высоко оценили усилия президента США по увеличению расходов НАТО на оборону, а также поддержали удары США по Ирану.

В конечном итоге Трамп остался доволен саммитом и «насладился моментом», пишет газета.

Как сообщалось, в среду в Гааге государства-члены НАТО обязались увеличить свои расходы на оборону по меньшей мере до 5% от валового внутреннего продукта в течение десяти лет, как того потребовал Трамп.