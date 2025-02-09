Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Когда это произошло, неизвестно. На вопрос о том, сколько раз два президента говорили по телефону, Трамп ответил: «Я лучше промолчу».

Владимир Путин, заявил Трамп, хочет, «чтобы люди перестали умирать [на поле боя]».

Президент США также рассказал, что у него есть четкий план о том, как закончить войну. «Я надеюсь, это будет быстро», — сказал Трамп, добавив, что «они хотят встретиться» (вероятно, имея в виду президентов России и Украины).

На конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет на следующей неделе, вице-президент США Джей Ди Ванс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Трамп допустил, что он сам, возможно, встретится с Зеленским на следующей неделе.

Президент США также рассказал, что он хочет заключить сделку в 500 млн долларов с Зеленским, чтобы получить доступ к редкоземельным металлам и украинскому газу в обмен на гарантии безопасности.