Трамп: обсуждаем с Киевом управление украинскими АЭС и возможные линии разграничения

Трамп также ожидает, что США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по полезным ископаемым. Сейчас, по его словам. Киев и Вашингтон обсуждают территориальный вопрос и возможные линии разграничения.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция (вероятно, речь идет о Запорожской АЭС — прим. „Медузы“) должна принадлежать Соединенным Штатам… потому что у нас есть опыт [управления АЭС]», — сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио 11 марта сообщил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым, а президенты США и Украины договорились «как можно быстрее» заключить это соглашение. Дональд Трамп еще 20 марта анонсировал скорое подписание соглашения. По данным Financial Times, администрация Трампа рассматривает возможность изменить условия сделки по полезным ископаемым, чтобы получить доступ к ключевым энергетическим объектам Украины.

Впервые об обсуждении «американского владения» украинскими атомными электростанциями стало известно 19 марта — после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом тогда сообщил, что лидер США назвал «американское владение» украинскими АЭС «лучшей защитой» для них. Зеленский утверждал, что не обсуждал с Трампом возможность передачи украинских атомных электростанций в собственность США. «Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый», — отмечал он.

В Эр-Рияде 23 марта прошла встреча делегаций Украины и США. Украинская сторона сообщила, что переговоры были посвящены предложениям по безопасности энергетики и объектов инфраструктуры. 24 марта США проводят в Саудовской Аравии переговоры с Россией.