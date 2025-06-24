Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

«Это зависит от вашего определения. Существует несколько определений статьи 5», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, когда его спросили, готов ли он выполнить свое обязательство защищать любого члена НАТО, если тот подвергнется нападению.

«Однако я их надежный друг. Знаете, я стал другом многих из этих лидеров и готов помогать им», — добавил хозяин Белого дома.

Он сообщил, что более подробно обсудит этот вопрос с лидерами других государств-членов, когда прибудет в Гаагу.

«Я дам вам точное определение, когда приеду. Я просто не хочу делать это в самолете», — заявил президент США.

Трамп также намекнул на возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита.

«Да, я, вероятно, встречусь с ним», — сказал президент США.

На вопрос, что бы он сказал Зеленскому, Трамп ответил: «Я скажу тебе, как дела? Он в сложной ситуации, в которой не должен находиться».

...Как сообщалось ранее, по предварительной информации сегодня вечером Дональд Трамп вероятно встретится с Владимиром Зеленским в Гааге.

