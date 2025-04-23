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Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

© BBC 23 апреля, 2025 20:40

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Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Президент США Дональд Трамп подверг критике заявление Владимира Зеленского о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. В своей соцсети Truth Social он назвал его «очень вредным» для мирных переговоров с Россией, «поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения».

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без всякого выстрела?», — написал Трамп, добавив, что «именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны».

 «Ситуация для Украины тяжелая — он [Зеленский] может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти, в среднем, пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут ни за что», — написал Трамп.

«Мы очень близки к соглашению», добавил Трамп, подчеркнув, что у Зеленского «на руках нет карт», и он должен согласиться на предложенные условия.

 «Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этого полного и тотального бардака, который никогда бы не начался, если бы я был президентом!», — написал в заключение Трамп.

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