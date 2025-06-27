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Трамп готов лететь в Стамбул на переговоры по Украине, если приедет Путин

© Deutsche Welle 27 июня, 2025 11:31

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп приедет в Стамбул или Анкару для мирных переговоров по Украине при условии, что туда прибудет Владимир Путин.Об этом сообщил журналистам в самолете по возвращении из Гааги, где проходил саммит НАТО,президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в четверг, 26 июня, турецкий телеканал TRT Haber. "По нашему мнению, есть немалая надежда на мир в войне между Россией и Украиной. Даже если для поиска решения придется вырыть яму иголкой, мы это сделаем. Наша конечная цель - провести встречу на уровне лидеров в нашей стране и построить долгожданный мир", - заявил Эрдоган.

По его словам, в Гааге он обсудил с Дональдом Трампом возможность участия главы Белого дома в переговорах по Украине. "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - заявил, как утверждает Эрдоган, американский президент.

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что уже состоявшиеся в Стамбуле переговоры России и Украины "открыли дверь к миру". "Даже если все откажутся от мира, мы этого не сделаем", - заявил он. В начале июня президент Турции рассказал, что устроить встречу украинского лидера Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа - его "самое большое желание". В Кремле на это ответили, что Путин готов к такой встрече, но сначала должны быть достигнуты "результаты на прямых переговорах делегаций двух стран". Последние такие переговоры прошли 2 июня в Стамбуле.

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