Трамп готов лететь в Стамбул на переговоры по Украине, если приедет Путин

По его словам, в Гааге он обсудил с Дональдом Трампом возможность участия главы Белого дома в переговорах по Украине. "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - заявил, как утверждает Эрдоган, американский президент.

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что уже состоявшиеся в Стамбуле переговоры России и Украины "открыли дверь к миру". "Даже если все откажутся от мира, мы этого не сделаем", - заявил он. В начале июня президент Турции рассказал, что устроить встречу украинского лидера Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа - его "самое большое желание". В Кремле на это ответили, что Путин готов к такой встрече, но сначала должны быть достигнуты "результаты на прямых переговорах делегаций двух стран". Последние такие переговоры прошли 2 июня в Стамбуле.