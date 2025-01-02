Трагедия в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. Автомобиль протаранил толпу, 10 человек погибли

Очевидцы рассказали CBS News, что автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять.

Происшествие произошло около 3.15 утра по местному времени. Бурбон-стрит — популярный туристический район, в это время люди праздновали Новый год.