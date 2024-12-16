Трагедия в Марупе: мужчина убил всю семью и покончил с собой (Дополнено)

Вечером в минувшую субботу полиция обнаружила в частном доме в Марупе тела трех человек с огнестрельными ранениями. Все трое погибших члены одной семьи, в том числе один ребенок.

В Государственной полиции Латвийскому телевидению (LTV) сообщили, что в интересах следствия пока не раскрывают даже возраст погибшего ребенка. Из этой семьи ранее не поступало сигналов о возможном домашнем насилии или других обстоятельствах, которые указывали бы на неблагоприятные семейные условия.

По предварительной информации, преступление, скорее всего, совершил мужчина, найденный мертвым в частном доме. В настоящее время все указывает на то, что мужчина сначала убил двух членов своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством. Полиция обнаружила оружие, предположительно использованное при совершении преступления.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье Уголовного закона об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах. В ходе следствия полиция обещает сообщить более точные и подробные сведения о трагедии и ее причинах.