Трагедия на Саркандаугаве: электропоезд сбил мужчину

О происшествии в полицию сообщили незадолго до 16:00. Согласно имеющейся у правоохранителей первоначальной информации, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Рига — Саулкрасты, наехал на пешехода — мужчину. Один из жителей в социальной сети "X" предположил, что причиной несчастного случая могла стать нехватка надлежащего перехода в указанном месте, по которому люди могли бы безопасно пересекать железнодорожные пути.

Пострадавший с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия в полиции начат уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Из-за инцидента движение поездов на данном маршруте было задержано.

В то же время очевидцы сообщают, что пострадавших могло быть двое.