Только не прячьтесь: как правильно отчитаться о доходах и вернуть часть расходов

Если не подать декларацию...

Какие возможны последствия?

"В течение прошлого года у меня не было расходов ни на медицину, ни на образование. Так что у меня нет чеков, которые мне надо предъявлять. Работаю по найму в двух местах, налоги платит работодатель. Декларацию не подаю. Это незаконно?"

Если при ревизии выплаты подоходного налога за предыдущий год VID видит, что образуется недоплата налога, специалисты сами рассчитают эту сумму и до 1 мая уведомят человека о задолженности.

Если не подать декларацию до 1 июня, VID подготовит ее без инициативы налогоплательщика, а тому, если образуется долг по налогу, следует его оплатить.

Это можно сделать в разделе «Платежи» системы EDS VID. Но можно оплатить и через интернет-банк. В цели платежа надо указать вид налога и год, за который осуществляется платеж.

V До какого времени надо уплатить разницу в налоге?

* Если сумма начисленного налога меньше 640 евро, ее можно оплатить одним платежом до 23 июня.

* Если сумма задолженности больше 640 евро, то ее можно уплатить по частям: по трети суммы перечислить до 23 июня, до 23 июля и до 23 августа.

* Если годовой доход налогоплательщика превышает 78 100 евро, налог можно уплатить в три приема: до 23 июля, до 23 августа и до 23 сентября.

* Если у налогоплательщика возникают финансовые трудности с уплатой задолженности по налогу, можно просить VID разделить платеж на большее количество частей.

(!) Если налог не уплатить вовремя, начисляются пени в размере 0,05% за каждый просроченный день...

Если медицинская страховка...

Как быть с чеками?

"Вышел на пенсию, но, видя, как трудно записаться на прием к врачу по госцене, купил медицинскую страховку на год за 580 евро - чтобы ходить к врачам и на обследования по полной цене, если надо. Считается ли в данном случае страховой полис оправданными расходами и можно ли получить часть стоимости полиса?"

"Работодатель оплачивает нам самые дешевые полисы медицинского страхования. В перечне услуг указаны суммы, которые полис покрывает при посещении врача и обследованиях. Все время приходилось доплачивать то 20, то 30 евро за визит или даже 50 – за фиброгастроскопию. Как в таком случае подавать чеки в Службу госдоходов? Сможет ли (VID) понять, что было оплачено страховой компанией, а что — самим налогоплательщиком, и рассчитать сумму возврата налога?"

Расходы на приобретение медицинского полиса считаются оправданными расходами на медицинские услуги. Чтобы получить возврат налога, к декларации о доходах за прошедший год надо приложить документ, который подтверждает платежи за полис страхования здоровья.

В 2024 году ставка подоходного налога на жителя была 20%, значит, житель получит 20% от выплаченной за полис суммы, но не более чем от 600 евро. Если сумма выше, то остаток переносится на следующий год, и его надо будет декларировать.

Многие люди имеют медицинскую страховку, но зачастую она покрывает лишь часть медицинских услуг, а другую часть оплачивает сам пациент.

При подаче чеков об оправданных расходах налогоплательщику надо будет указывать полную сумму чека и ту часть, которая была возмещена страховщиком.

1. Есть чеки, в которых указана сумма после вычета страховки, этот чек можно подать в VID.

2. Если же в чеке указана полная сумма и чек позже передается страховой компании на оплату, то заявитель должен указать при подаче чека с декларацией о доходах покрытую страховкой сумму.

3. Если чеки о медицинских расходах были автоматически отправлены медицинским учреждением в VID, а затем переданы страховщикам, то нужно просмотреть их самостоятельно и, если потребуется, внести исправления. В VID надо подавать данные о том, сколько заплатил пациент сверх оплаченной страховщиком суммы...

Не сошлось?

Почему получается переплата (недоплата) налога?

"Получаю пенсию и работаю. С пенсии отчисляли подоходный налог, с зарплаты - тоже. Почему вдруг я оказываюсь каждый год должен государству?"

Переплата либо недоплата подоходного налога с жителя может появиться, если у человека изменился размер дохода. VID, рассчитывая не облагаемый налогом минимум дохода, основывается на доходах человека за прошлый год и прогнозирует, что он будет столько же зарабатывать и дальше.

При подаче декларации в системе EDS VID автоматически пересчитывается налог на основании анализа фактических доходов за год. В итоге сумма налога может совпасть с уплаченной в предыдущем году либо образоваться разница.

Допустим, налогоплательщик начал зарабатывать больше, чем в предыдущем году, и тогда необлагаемый минимум уменьшается. Если это не сделано, то может образоваться недоплата налога.

Или же человек длительное время не работал, а затем устроился на работу.

А вот когда доход уменьшается, то необлагаемый минимум, наоборот, может остаться более низким, а VID удерживала налог с запасом. В этом случае у человека может возникнуть переплата налога...

Опоздали?

Обязательная декларация – обязательные сроки

"Муж в прошлом году продал квартиру, которая ему досталась по наследству. Сумма небольшая – 9 тысяч евро. Надо ли ему подавать декларацию по этому поводу? Работаю под заказ – шью, получаю плату за работу, плачу налоги. Мне тоже надо срочно подавать декларацию или как всем – можно до конца года?"

Годовую декларацию о доходах, полученных в 2024 году, до 1 июня 2025-го должны были подать в Службу госдоходов (VID) те резиденты Латвии, которые осуществляли следующую экономическую деятельность:

* являются владельцами индивидуального бизнеса или фермы;

* сдавали в аренду или лизинг свою недвижимость;

* получили доход от профессиональной деятельности;

* получили доход за рубежом, в том числе моряки, работавшие на судне в международных перевозках.

Декларацию не нужно подавать, если с заработной платы в другом государстве - члене Европейского союза уже был уплачен налог, аналогичный латвийскому подоходному налогу на жителя;

* получили не облагаемый налогом доход, общая сумма которого превышает 10 000 евро в год, например доход от продажи движимого и недвижимого имущества. Этот доход должен быть указан в декларации о подоходном налоге за тот год, в котором он был получен;

* получили доход, облагаемый налогом по ставке 10%, например:

- доходы от сдачи в аренду недвижимого или движимого имущества;

- доходы от реализации растущего леса или древесины, если налог не удерживается по месту выплаты дохода;

* получили иные налогооблагаемые доходы, с которых не был удержан налог по месту выплаты дохода, - например, подарки, полученные от физических лиц, на сумму свыше 1 425 евро, или с которых обязаны платить подоходный налог с физических лиц в связи с применением прогрессивных налоговых ставок:

- 20% от дохода до 20 004 евро;

- 23% от дохода от 20 004 до 78 100 евро;

- 31% с дохода свыше 78 100 евро;

- к доходам которых применяется годовой дифференцированный необлагаемый минимум...

Три года и более

Доходы за 2021 год можно задекларировать до 23 июня

Добровольная годовая декларация о подоходном налоге и поправки к ней могут быть поданы за три предыдущих года, то есть в течение трех лет.

Декларацию за 2024 год можно подать с 1 марта 2025-го до 23 июня 2028-го;

- за 2023 год – до 23 июня 2027-го;

- за 2022 год – до 23 июня 2026-го;

- за 2021 год – еще можно подать до 23 июня 2025-го.

(!) Больше информации – на портале Службы госдоходов: vid.gov.lv

Подготовила Анна ВОЛЬСКАЯ