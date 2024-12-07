«Точное отражение нынешней латвийской культуры»: такой календарь не всем по душе (ФОТО) (18+)

Neinfluencēju, bet... Šodien Āģīša tirgū ieraudzīju kalendāru. Varbūt kā dāvana spurainam pusaudzim būtu pašā laikā. pic.twitter.com/2NZKlHdYJ4— oskars (@oskarsvizbulis) December 1, 2024
"Не занимаюсь инфлюенсерством, но... Сегодня на Агенскалнском рынке увидел календарь. Может быть, как подарок ершистому подростку будет в самый раз", - такой пост с фотографиями календаря опубликовал Оскар в соцсети "Х".
Комментаторы разделились на два противоположных лагеря: одни охотно приобрели бы такой календарь себе или кому-либо в подарок, другие плюются. Вот некоторые из их откликов:
- Хороший подарок для людей с чувством юмора.
- Нация в восторге, аплодирует стоя - 35 евро за голый календарь, ни одной иллюстрации, где 12 раз написано "е...ный"? Серьезно?!
- Мерзко. Русский мат в календаре...
- Убожество... Кому-то это действительно кажется остроумным? Без русского мата никакой юмор уже невозможен. Ну да, есть люди, которые ни одного анекдота, не добавив "бл...", рассказать не могут.
- Дешевый и мерзкий юмор, основанный на грубостях.
- Подростков надо призывать еще массивнее использовать русский мат? В самом деле?
- Ух ты, какой хороший! Мне бы такой!
- Отлично! Хороший подарок, будет что отвезти в Швецию.
- Мерзко. Но вот такие мы и есть. Советская отрыжка.
- Насчет июля - настолько точно. Хотя язык рашистов мне противен.
- Ну ведь он хороший, точно отражает нынешнюю латвийскую культуру.
- Дерьмо, полно славянских ругательств, истинного смысла которых этот ершистый латышский подросток даже не знает, но употребляет. Не надо их знать, долой ватный язык.
- Цена тоже е...ная.