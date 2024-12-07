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«Точное отражение нынешней латвийской культуры»: такой календарь не всем по душе (ФОТО) (18+)

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 декабря, 2024 08:50

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Вскоре одной из топовых покупок станет календарь на следующий год. Выбор неописуемо велик. Вот и Оскар увидел на Агенскалнском рынке календарь с "изюминкой". Правда, не всем такая "изюминка" по душе, пишет Tautaruna.nra.lv.

"Не занимаюсь инфлюенсерством, но... Сегодня на Агенскалнском рынке увидел календарь. Может быть, как подарок ершистому подростку будет в самый раз", - такой пост с фотографиями календаря опубликовал Оскар в соцсети "Х".

Комментаторы разделились на два противоположных лагеря: одни охотно приобрели бы такой календарь себе или кому-либо в подарок, другие плюются. Вот некоторые из их откликов:

- Хороший подарок для людей с чувством юмора.

- Нация в восторге, аплодирует стоя - 35 евро за голый календарь, ни одной иллюстрации, где 12 раз написано "е...ный"? Серьезно?!

- Мерзко. Русский мат в календаре...

- Убожество... Кому-то это действительно кажется остроумным? Без русского мата никакой юмор уже невозможен. Ну да, есть люди, которые ни одного анекдота, не добавив "бл...", рассказать не могут.

- Дешевый и мерзкий юмор, основанный на грубостях.

- Подростков надо призывать еще массивнее использовать русский мат? В самом деле?

- Ух ты, какой хороший! Мне бы такой!

- Отлично! Хороший подарок, будет что отвезти в Швецию.

- Мерзко. Но вот такие мы и есть. Советская отрыжка.

- Насчет июля - настолько точно. Хотя язык рашистов мне противен.

- Ну ведь он хороший, точно отражает нынешнюю латвийскую культуру.

- Дерьмо, полно славянских ругательств, истинного смысла которых этот ершистый латышский подросток даже не знает, но употребляет. Не надо их знать, долой ватный язык.

- Цена тоже е...ная.

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