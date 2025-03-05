«Теперь мамочка свободна и больше не испытывает боли»: трагедия в семье Интарса Бусулиса

Интарс рассказал, что у его мамы был рак.

"К концу уже ничего хорошего не оставалось. Единственное утешение — это осознание того, что теперь мамочка свободна, ей стало легче, и она больше не испытывает боли."

Учитывая последнюю волю Эрики, её пятеро детей позаботились о том, чтобы прощание с матерью прошло именно так, как она того хотела.

Как отметил Интарс, всё произошло в точности по желанию мамы. Можно сказать, что она сама организовала собственные похороны. Более того, она заранее позаботилась обо всех расходах, связанных с прощанием: оплатила поминальный стол, гроб и даже покрывало, которое было постелено на него. Интарс подчёркивает, что для мамы это имело большое значение.