Таможня в аэропорту задержала 17 тыс. сигарет из Узбекистана

Инцидент произошёл 12 июня 2025 года. Таможенники остановили пассажира, прилетевшего рейсом из Ташкента, который пересекал границу через «зелёный коридор», тем самым заявив, что у него нет товаров, подлежащих декларированию или запрещённых к провозу.

На вопрос таможенников о наличии сигарет в багаже пассажир ответил утвердительно. При более тщательной проверке в зарегистрированном и ручном багаже были обнаружены сигареты марок Marlboro, Camel и LM — всего 17 000 сигарет с акцизными марками Узбекистана. Общая сумма неуплаченных налогов за изъятые сигареты превышает 4 000 евро.

В связи с признаками уголовного правонарушения материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.

СГД напоминает:

Если вы путешествуете авиарейсом и въезжаете в Латвию из стран, не входящих в Европейский союз, вы можете ввезти для личного пользования без уплаты налогов:

до 200 сигарет,

или 100 сигарилл,

или 50 сигар,

или 250 г курительного табака, табачных листьев или табака для нагревания.

Лицам младше 20 лет запрещено ввозить в Латвию любые табачные изделия, их заменители, растительные курительные продукты, электронные сигареты и картриджи к ним.