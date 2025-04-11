Таксист спас пожилую женщину от мошенников

Таксисту поступил заказ из спального района в Тарту, где в такси села пожилая женщина, которую нужно было доставить в Латвию, передала Лыунаская префектура. Пока женщина ехала с деньгами в направлении соседнего государства, ее близкий сообщил полиции, что в этот же день ей по телефону позвонили мошенники и заявили, что с ее дочерью произошел несчастный случай, ей требуется операция и для оплаты срочно нужны наличные деньги.

Если поначалу казалось, что женщина направляется к местной больнице в Тарту, эти подозрения быстро пришлось исключить. Пропавшую с деньгами женщину искали внук и полиция. Близкому человеку удалось связаться с женщиной по телефону и выяснилось, что она успела приехать в Латвию и до Риги остается 12 км.

При вмешательстве полиции и близкого человека и таксист догадался, что его пассажирка, судя по всему, стала жертвой мошенников, поэтому он развернулся и поехал обратно в Тарту. На обратном пути мошенники неоднократно звонили и таксисту, и женщине, но ни тот, ни другая больше не отвечали.

Незадолго до полуночи женщина с деньгами спокойно вернулась домой.