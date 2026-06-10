Такое ИИ нарисовал бы бесплатно: народ шокирован ребрендингом LSM

Тем временем не все жители Латвии поняли, зачем тратить такие деньги на создание логотипа, который Искусственный интеллект может нарисовать а считанные минуты. Так же не понятно, почему нельзя было строить единую идентичность под уже имеющимся логотипом. И почему новый логотип так похож на известную эмблему британского медиа-гиганта - BBC.

"Мне очень нравится новый бренд латвийских общественных СМИ LSM — чёрно-белый логотип в левом углу. Наконец-то он точно соответствует чёрно-белому содержанию общественных СМИ, где хорошие — только хорошие, а плохие — только плохие.

Неудивительно, что он так похож на логотип британского государственного пропагандистского канала BBC, который тоже занимается «качественной журналистикой», то есть чистой пропагандой, где хорошие и правильные постоянно разоблачают плохих и неправильных, а роли практически не меняются.

Удивляет только стоимость ребрендинга — 126 977 евро, потому что, на мой взгляд, любой сервис искусственного интеллекта мог бы сделать такое бесплатно.

Но разве жалко денег на собственную промывку мозгов?

Зато там никогда не напишут, что был сбит украинский дрон, а назовут его «дроном, залетевшим из-за границы», что звучит более тонко и соответствует высоким журналистским стандартам.

За государственные деньги — государственно и ответственно!", - прокомментировал ситуацию публицист Сандрис Точс (Латвия на первом месте).

С резкой критикой выступил и политик от Нацблока Ансис Пуполс:

❗️❗️❗️ 126 977 EUR izmaksājis jaunais @lsmlv zīmols, kas izskatās pārzīmēts no @BBC!

Varētu pacelt kaudzēm @ltvzinas sižetu par to, cik izšķērdīgi valsts un pašvaldību uzņēmumiem mainīt korporatīvos zīmolus.

Un šiem šiem sižetiem lielākoties ir taisnība.#LSM pic.twitter.com/6H5yDwoTyx — Ansis Pūpols (@AnsisPupols) June 4, 2026

"Новый бренд @lsmlv , который выглядит как скопированный с @BBC, обошёлся в 126 977 евро!

Можно было бы набрать кучу @ltvzinas репортажей о том, насколько расточительно государственным и муниципальным предприятиям менять корпоративные бренды.

И в этих репортажах в основном есть доля правды", - пишет Пуполс.

В комментариях отметили, что, например, новый логотип Rīgas satiksme обошелся налогоплательщикам в 13 000 евро, а новая "идентичность" Юрмалы - в 50 000 евро, логотип Молодёжного Праздника песни и танца тоже стоит около 12 000 евро.