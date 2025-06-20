Сжёг двоих в кемпере под Таллинном? Суд признал гражданина Латвии виновным в двойном убийстве

По версии следствия, в мае 2023 года Ивулис умышленно поджёг прицеп-кемпер в пустынной части района Ласнамяэ в Таллине, где находились трое человек. Он разбудил одного из них, и вместе они успели выбраться. Двое граждан Украины остались внутри и погибли в огне.

Суд не располагал прямыми доказательствами того, что именно Ивулис стал причиной пожара. Однако, как указано в решении, совокупность косвенных улик свидетельствует о его умысле убить людей.

При вынесении приговора суд особо отметил наличие умысла на убийство двух человек как отягчающее обстоятельство. Прокуратура квалифицировала дело как двойное убийство и потребовала для обвиняемого 18 лет лишения свободы. Адвокат настаивал на отсутствии умысла: по его словам, все участники происшествия находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а возгорание могло произойти случайно.

Кроме того, Ивулис обязан возместить процессуальные издержки в размере 21 222,39 евро.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.