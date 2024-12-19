Судан отказался размещать у себя военно-морскую базу России

Россия не оставляет попыток разместить свою военно-морскую базу на побережье Красного моря в Судане, но пока не имеет успеха в достижении этой цели. Об этом пишет издание The Moscow Times (МТ) в среду, 18 декабря.

По его данным со ссылкой на сотрудника суданской разведки, для достижения договоренности о строительстве военно-морской базы РФ предложила местным властям современный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. Однако это предложение было отвергнуто Суданом из-за опасений вызвать негативную реакцию США и других западных стран. Слова сотрудника суданской разведки также подтвердили два американских чиновника, уточняет МТ.

Получение новой базы военного флота становится особенно важной для России в свете недавних событий в Сирии, где из-за свержения правителя Башара Асада она может такой базы лишиться. При этом ведущий гражданскую войну Судан, власти которого поддерживает Кремль (подобно тому, как это до недавних пор было в Сирии), пока не идет навстречу желаниям Москвы.

Однако, отмечает МТ, между странами заключена договоренность о закупках российского оружия и нефтепродуктов. В частности, после семимесячной паузы возобновились поставки топлива: с апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 млн баррелей дизеля и бензина, что составило почти половину всего суданского импорта.