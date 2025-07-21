Ступил на скользкий путь: гражданин Латвии задержан за помощь мигрантам

Проверяя полученную информацию о перевозке нарушителей границы, пограничники остановили автомобиль марки Citroen Jumpy Space Tourer, которым управлял гражданин Латвии. При осмотре автомобиля было установлено, что в салоне находятся шесть человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

Против перевозчика возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 285.¹ Уголовного закона — за обеспечение большого числа лиц возможностью незаконно находиться в Латвии. В свою очередь, еще шестеро человек были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы в соответствии со статьёй 4 Закона о Государственной погранохране.