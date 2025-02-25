Стрельба горящего шифера разбудила весь Звейниекциемс: пожар в популярном здании унес жизнь человека



Улица Айнажу в Звейниекциемсе перекрыта на несколько сотен метров. Пожарные машины выстроились между полицейскими фургонами, обеспечивая спасателей водой. Они выносят различные предметы из задымленных помещений и ищут, где еще продолжается тление.

К тому времени, когда первые очевидцы заметили происходящее, пламя уже полностью охватило второй этаж здания. Другие жители района также были потревожены от сна, так как громкие звуки быстро охватили весь район.

Это заведение и возможности, которые оно предлагает, уже много лет пользуются популярностью у местных жителей. В здании можно было делать покупки, обедать и стричься.

Спасатели из нескольких близлежащих городов были вызваны на место происшествия, чтобы быстро справиться с катастрофой. Конструкции здания были полностью разрушены, но, как обычно бывает в таких случаях, за работой пожарных следили медики.

Однако после завершения тушения историческое здание, скорее всего, будет снесено, так как площадь обгоревших конструкций слишком велика для успешного восстановления.