Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону: Марк Рютте

"Мы сосредоточились на расходах на оборону. (...) Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея работают сообща, и Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО. Вот почему очень важно, чтобы в Гааге, когда мы говорим о финансировании и оборонной промышленности, мы приняли необходимые решения", - заявил лидер альянса в Вильнюсе в понедельник, прибыв на встречу лидеров восточных и северных стран НАТО.

Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя выделять 5% своего ВВП на оборону, дипломаты говорят, что альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня.