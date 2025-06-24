По сведениям агентства dpa, в итоговом документе саммита, который должен быть официально принят 25 июня, говорится, что впредь страны - члены НАТО должны будут выделять 3,5% своего ВВП на классические оборонные нужды. Еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например в мосты, способные выдержать танки, железнодорожные пути и порты.

На данный момент члены НАТО обязаны тратить на оборону 2 процента своего ВВП. Необходимость повышения этих расходов объясняется растущей угрозой со стороны России, которая с 2022 года ведет войну против Украины, а также требованием президента США Дональда Трампа переложить основную ответственность за защиту Европы на самих европейцев.

В постоянном представительстве США в НАТО приветствовали достижение соглашения об увеличении членами альянса расходов на военные нужды до уровня в 5% ВВП.

Ожидается, что довести уровень военных расходов до необходимых 5% относительно без проблем смогут такие страны, как США, Греция, Латвия. Между тем Испания резко раскритиковала подобные планы. Сообщается, что Мадрид согласился поддержать вероятный итоговый документ саммита в Гааге только потому, что в нем есть оговорка, что в 2029 году необходимость соблюдения этих показателей должна быть перепроверена. При этом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнули, что делать исключения из общих правил для Испании не будут.

Война в Украине

В то же время, по данным источников dpa, в итоговом документе саммита НАТО, который планируют принять в Гааге, относительно Украины говорится лишь с общих чертах - что ее поддержка союзниками будет продолжена.

В 2024 году, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, Украине была обещана помощь в сфере безопасности на сумму в 40 млрд евро. Кроме того, было заявлено, что путь этой восточноевропейской страны к членству в НАТО является "необратимым". Однако в итоговом заявлении членов НАТО после саммита в Гааге в июне 2025 года подобных формулировок не будет - в первую, очередь, из-за позиции США, пишет dpa.