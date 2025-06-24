Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Страны НАТО договорились поднять траты на оборону до 5% ВВП: Латвия в тройке лидеров (2)

© Deutsche Welle 24 июня, 2025 09:05

Мир 2 комментариев

LETA

Расходы на оборону стран - членов НАТО к 2035 году должны быть доведены до уровня в 5% от их ВВП. Такой договоренности 32 государствам - союзникам по Североатлантическому альянсу удалось достичь в преддверии саммита НАТО в Гааге, запланированного на 24-25 июня, сообщают в воскресенье, 22 июня, агентства dpa, AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям агентства dpa, в итоговом документе саммита, который должен быть официально принят 25 июня, говорится, что впредь страны - члены НАТО должны будут выделять 3,5% своего ВВП на классические оборонные нужды. Еще 1,5% ВВП планируется инвестировать в борьбу с терроризмом и в развитие инфраструктуры, которая может использоваться в военных целях, например в мосты, способные выдержать танки, железнодорожные пути и порты.

На данный момент члены НАТО обязаны тратить на оборону 2 процента своего ВВП. Необходимость повышения этих расходов объясняется растущей угрозой со стороны России, которая с 2022 года ведет войну против Украины, а также требованием президента США Дональда Трампа переложить основную ответственность за защиту Европы на самих европейцев.

В постоянном представительстве США в НАТО приветствовали достижение соглашения об увеличении членами альянса расходов на военные нужды до уровня в 5% ВВП.

Ожидается, что довести уровень военных расходов до необходимых 5% относительно без проблем смогут такие страны, как США, Греция, Латвия. Между тем Испания резко раскритиковала подобные планы. Сообщается, что Мадрид согласился поддержать вероятный итоговый документ саммита в Гааге только потому, что в нем есть оговорка, что в 2029 году необходимость соблюдения этих показателей должна быть перепроверена. При этом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнули, что делать исключения из общих правил для Испании не будут.

Война в Украине
В то же время, по данным источников dpa, в итоговом документе саммита НАТО, который планируют принять в Гааге, относительно Украины говорится лишь с общих чертах - что ее поддержка союзниками будет продолжена.

В 2024 году, на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, Украине была обещана помощь в сфере безопасности на сумму в 40 млрд евро. Кроме того, было заявлено, что путь этой восточноевропейской страны к членству в НАТО является "необратимым". Однако в итоговом заявлении членов НАТО после саммита в Гааге в июне 2025 года подобных формулировок не будет - в первую, очередь, из-за позиции США, пишет dpa.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 86 реакций
Комментарии (2) 86 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 9 часов назад
Пасмурный и ветреный Янов день: грозы, ливни и похолодание
Bitnews.lv 12 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (2)

Важно 18:39

Важно 2 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (2)

Важно 18:26

Важно 2 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (2)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 2 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (2)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 2 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (2)

Важно 17:23

Важно 2 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (2)

История и культура 17:14

История и культура 2 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (2)

Важно 16:58

Важно 2 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать